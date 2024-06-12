2024 Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 209210054

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Medipol Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 209210054 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 71+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 71 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 491,01308

Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 71

Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 24.522

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209210054

ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 491,01308

Başarı Sıralaması: 24.522

Kontenjan 2023 – 2024 : 71+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 71

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 488,26224

Başarı Sıralaması: 25.559

Kontenjan 2022: 64+0

Yerleşen 2022: 64

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 428,03384

Başarı Sıralaması : 23.316

Kontenjan 2021 : 56+0

Yerleşen 2021 : 56

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 491,25011

Başarı Sıralaması: 21.5

Kontenjan 2020 : 48+0

Yerleşen 2020 : 48

Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.