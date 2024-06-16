2024 Ankara Medipol Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 209210035 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Medipol Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 209210035 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Medipol Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Medipol Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Medipol Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 351,64878

Ankara Medipol Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 413.949

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209210035

ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 351,64878

Başarı Sıralaması: 413.949

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 348,27729

Başarı Sıralaması: 404.747

Kontenjan 2022: 7+0

Yerleşen 2022: Doldu-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294.80839

Başarı Sıralaması: 390295

Kontenjan 2021: 7+0

Yerleşen 2021: Doldu-7