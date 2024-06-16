2024 Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 209210078 Burslu

209210078 | Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 209210078 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 209210078 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Medipol Üniversitesi   Sağlık Turizmi İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Medipol Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Sağlık Turizmi İşletmeciliği   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Turizmi İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 3+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümüne Dolmadı-4 kişi yerleşmiştir.

Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 335,94714

Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 526.271

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209210078

ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Turizmi İşletmeciliği

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 335,94714

Başarı Sıralaması: 526.271

Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-4

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 330,45895

Başarı Sıralaması:  522.897

Kontenjan 2022:  4+0

Yerleşen 2022:  Doldu-4

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248.81255

Başarı Sıralaması:  807635

Kontenjan 2021:  4+0

Yerleşen 2021:  Doldu-4

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