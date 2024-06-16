2024 Ankara Medipol Üniversitesi Radyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 209210032 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Medipol Üniversitesi Radyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi Radyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi Radyoterapi Bölümü tercih kod numarası 209210032 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi Radyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Medipol Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Medipol Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Radyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyoterapi Bölümü kontenjanı 49+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Radyoterapi Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Medipol Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Puanı: 288,37065

Ankara Medipol Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.029.558

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209210032

ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Radyoterapi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 288,37065

Başarı Sıralaması: 1.029.558

Kontenjan 2022 – 2023 : 49+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,03043

Başarı Sıralaması: 1.028.409

Kontenjan 2022: 43+0

Yerleşen 2022: Doldu-43

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240.01271

Başarı Sıralaması: 911566

Kontenjan 2021: 33+0

Yerleşen 2021: Doldu-33