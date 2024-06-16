2024 Ankara Medipol Üniversitesi Radyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 209210032 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Medipol Üniversitesi Radyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi Radyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi Radyoterapi Bölümü tercih kod numarası 209210032 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi Radyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Medipol Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Medipol Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Radyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyoterapi Bölümü kontenjanı 49+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Radyoterapi Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.
Ankara Medipol Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Puanı: 288,37065
Ankara Medipol Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.029.558
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209210032
ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: Radyoterapi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 288,37065
Başarı Sıralaması: 1.029.558
Kontenjan 2022 – 2023 : 49+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 281,03043
Başarı Sıralaması: 1.028.409
Kontenjan 2022: 43+0
Yerleşen 2022: Doldu-43
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 240.01271
Başarı Sıralaması: 911566
Kontenjan 2021: 33+0
Yerleşen 2021: Doldu-33