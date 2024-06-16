2024 Ankara Medipol Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 209210077 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Medipol Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 209210077 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Medipol Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Medipol Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 44+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-44 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Medipol Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 289,53939

Ankara Medipol Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.014.176

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209210077

ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 289,53939

Başarı Sıralaması: 1.014.176

Kontenjan 2022 – 2023 : 44+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-44

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,68259

Başarı Sıralaması: 993.752

Kontenjan 2022: 43+0

Yerleşen 2022: Doldu-43

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230.28115

Başarı Sıralaması: 1027704

Kontenjan 2021: 33+0

Yerleşen 2021: Doldu-33