2024 Ankara Medipol Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 209210038 %50 İndirimli

209210038 | Ankara Medipol Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Medipol Üniversitesi İnşaat Teknolojisi ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Medipol Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 209210038 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Medipol Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 209210038 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi İnşaat Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Medipol Üniversitesi   İnşaat Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Medipol Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 64+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Ankara Medipol Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 249,06266

Ankara Medipol Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.630.648

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209210038

ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 249,06266

Başarı Sıralaması: 1.630.648

Kontenjan 2022 – 2023 : 64+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,92688

Başarı Sıralaması:  1.608.292

Kontenjan 2022:  55+0

Yerleşen 2022:  Doldu-55

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 194.8992

Başarı Sıralaması:  1527046

Kontenjan 2021:  46+0

Yerleşen 2021:  Doldu-46

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