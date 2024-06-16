2024 Ankara Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 209210028 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 209210028 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Medipol Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 45+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-45 kişi yerleşmiştir.
Ankara Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 321,39848
Ankara Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 652.66
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209210028
ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 321,39848
Başarı Sıralaması: 652.66
Kontenjan 2022 – 2023 : 45+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-45
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 319,50135
Başarı Sıralaması: 610.694
Kontenjan 2022: 39+0
Yerleşen 2022: Doldu-39
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 276.34007
Başarı Sıralaması: 524715
Kontenjan 2021: 33+0
Yerleşen 2021: Doldu-33