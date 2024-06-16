2024 Ankara Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 209210028 %50 İndirimli

209210028 | Ankara Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 209210028 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 209210028 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Medipol Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Medipol Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım   Bölümü kontenjanı 45+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-45 kişi yerleşmiştir.

Ankara Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 321,39848

Ankara Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 652.66

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209210028

ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 321,39848

Başarı Sıralaması: 652.66

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-45

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 319,50135

Başarı Sıralaması:  610.694

Kontenjan 2022:  39+0

Yerleşen 2022:  Doldu-39

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276.34007

Başarı Sıralaması:  524715

Kontenjan 2021:  33+0

Yerleşen 2021:  Doldu-33

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