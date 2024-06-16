2024 Ankara Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 209210027 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 209210027 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Medipol Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Dolmadı-8 kişi yerleşmiştir.
Ankara Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 361,13902
Ankara Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 357.436
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209210027
ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 361,13902
Başarı Sıralaması: 357.436
Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-8
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 360,00656
Başarı Sıralaması: 341.339
Kontenjan 2022: 7+0
Yerleşen 2022: Doldu-7
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 314.07262
Başarı Sıralaması: 288138
Kontenjan 2021: 7+0
Yerleşen 2021: Doldu-7