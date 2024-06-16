2024 Ankara Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 209210088 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 209210088 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Medipol Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 67+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Doldu-67 kişi yerleşmiştir.
Ankara Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 265,12374
Ankara Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.365.836
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209210088
ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 265,12374
Başarı Sıralaması: 1.365.836
Kontenjan 2022 – 2023 : 67+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-67
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 260,05975
Başarı Sıralaması: 1.338.397
Kontenjan 2022: 60+0
Yerleşen 2022: Doldu-60
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 207.46152
Başarı Sıralaması: 1339004
Kontenjan 2021: 51+0
Yerleşen 2021: Doldu-51