2024 Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 209210059

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 209210059 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 19+0+3+0+1 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 22 kişi yerleşmiştir.
Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 432,54701
Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 22
Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 11.658
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209210059
ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 432,54701
Başarı Sıralaması: 11.658
Kontenjan 2023 – 2024 : 19+0+3+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 22
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 429,32926
Başarı Sıralaması: 18.381
Kontenjan 2022: 20+0
Yerleşen 2022: 20
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 369,13351
Başarı Sıralaması : 26.538
Kontenjan 2021 : 19+0
Yerleşen 2021 : 19
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 422,47153
Başarı Sıralaması: 15.9
Kontenjan 2020 : 18+0
Yerleşen 2020 : 18
Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.