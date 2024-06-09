2024 Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 209210060

Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 209210060

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi   Hukuk Fakültesi   Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 209210060 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 116+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 116 kişi yerleşmiştir.

Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 395,18795

Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 116

Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 52.911

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209210060   

ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 395,18795

Başarı Sıralaması: 52.911

Kontenjan 2023 – 2024 : 116+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 116

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 389,47302

Başarı Sıralaması:  77.364

Kontenjan 2022:  108+0

Yerleşen 2022: 108

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 331,31671

Başarı Sıralaması :  77.724

Kontenjan 2021 :  100+0

Yerleşen 2021 : 100

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 382,57037

Başarı Sıralaması:  63.6

Kontenjan 2020 :  96+0

Yerleşen 2020 : 96

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Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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