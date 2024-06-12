2024 Ankara Medipol Üniversitesi ErgoterapiBölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 209210074

Ankara Medipol Üniversitesi ErgoterapiBölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Medipol Üniversitesi ErgoterapiBölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 209210074

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ankara Medipol Üniversitesi Ergoterapi    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Ergoterapi    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi Ergoterapi    Bölümü tercih kod numarası 209210074 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi Ergoterapi    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Medipol Üniversitesi Ergoterapi    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Medipol Üniversitesi Ergoterapi    Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ergoterapi    Bölümü kontenjanı 39+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ergoterapi    Bölümüne 39 kişi yerleşmiştir.

Ankara Medipol Üniversitesi Ergoterapi    Bölümü Taban Puanı: 289,03709

Ankara Medipol Üniversitesi Ergoterapi    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 39

Ankara Medipol Üniversitesi Ergoterapi    Bölümü Başarı Sıralaması: 372.616

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209210074   

ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 289,03709

Başarı Sıralaması: 372.616

Kontenjan 2023 – 2024 : 39+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 39

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,76899

Başarı Sıralaması:  413.426

Kontenjan 2022:  34+0

Yerleşen 2022: 34

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  33+0

Yerleşen 2021 : 16

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,37638

Başarı Sıralaması:  528

Kontenjan 2020 :  34+0

Yerleşen 2020 : 34

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Ankara Medipol Üniversitesi Ergoterapi    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Medipol Üniversitesi Ergoterapi    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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