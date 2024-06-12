2024 Ankara Medipol Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 209210072

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Medipol Üniversitesi Ebelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 209210072 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Medipol Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Medipol Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 59+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ebelik (Fakülte) Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.
Ankara Medipol Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 316,44767
Ankara Medipol Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 59
Ankara Medipol Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 271.675
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209210072
ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 316,44767
Başarı Sıralaması: 271.675
Kontenjan 2023 – 2024 : 59+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 59
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 311,31915
Başarı Sıralaması: 260.732
Kontenjan 2022: 51+0
Yerleşen 2022: 51
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 254,28661
Başarı Sıralaması : 277.201
Kontenjan 2021 : 50+0
Yerleşen 2021 : 50
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 277,35548
Başarı Sıralaması: 318
Kontenjan 2020 : 51+0
Yerleşen 2020 : 51
Ankara Medipol Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Medipol Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.