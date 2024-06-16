2024 Ankara Medipol Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 209210024 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Medipol Üniversitesi Diyaliz bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi Diyaliz Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi Diyaliz Bölümü tercih kod numarası 209210024 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi Diyaliz Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Medipol Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Medipol Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Diyaliz Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diyaliz Bölümü kontenjanı 49+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diyaliz Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Medipol Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Puanı: 286,70586

Ankara Medipol Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.051.792

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209210024

ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Diyaliz

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 286,70586

Başarı Sıralaması: 1.051.792

Kontenjan 2022 – 2023 : 49+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,65251

Başarı Sıralaması: 1.060.183

Kontenjan 2022: 43+0

Yerleşen 2022: Doldu-43

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245.9711

Başarı Sıralaması: 841778

Kontenjan 2021: 33+0

Yerleşen 2021: Doldu-33