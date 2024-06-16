2024 Ankara Medipol Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 209210024 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Medipol Üniversitesi Diyaliz bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi Diyaliz Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi Diyaliz Bölümü tercih kod numarası 209210024 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi Diyaliz Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Medipol Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Medipol Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Diyaliz Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diyaliz Bölümü kontenjanı 49+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diyaliz Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.
Ankara Medipol Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Puanı: 286,70586
Ankara Medipol Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.051.792
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209210024
ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: Diyaliz
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 286,70586
Başarı Sıralaması: 1.051.792
Kontenjan 2022 – 2023 : 49+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 278,65251
Başarı Sıralaması: 1.060.183
Kontenjan 2022: 43+0
Yerleşen 2022: Doldu-43
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 245.9711
Başarı Sıralaması: 841778
Kontenjan 2021: 33+0
Yerleşen 2021: Doldu-33