2024 Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 209210048

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 209210048 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 68+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 68 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 465,80387

Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 68

Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 44.156

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209210048

ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 465,80387

Başarı Sıralaması: 44.156

Kontenjan 2023 – 2024 : 68+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 68

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 465,93253

Başarı Sıralaması: 43.075

Kontenjan 2022: 60+0

Yerleşen 2022: 60

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 406,20462

Başarı Sıralaması : 38.483

Kontenjan 2021 : 48+0

Yerleşen 2021 : 48

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 468,68874

Başarı Sıralaması: 38.7

Kontenjan 2020 : 48+0

Yerleşen 2020 : 48

Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.