2024 Ankara Medipol Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 209210096

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Medipol Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 209210096 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Medipol Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Medipol Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.
Ankara Medipol Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 498,57014
Ankara Medipol Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10
Ankara Medipol Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 19.524
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209210096
ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 498,57014
Başarı Sıralaması: 19.524
Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 10
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 492,52499
Başarı Sıralaması: 22.484
Kontenjan 2022: 7+0
Yerleşen 2022: 7
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 409,60019
Başarı Sıralaması : 35.809
Kontenjan 2021 : 6+0
Yerleşen 2021 : 6
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2020 : ---
Yerleşen 2020 : ---
Ankara Medipol Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Medipol Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.