2024 Ankara Medipol Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 209210016 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Medipol Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 209210016 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Medipol Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Medipol Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü kontenjanı 48+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Bölümüne Doldu-48 kişi yerleşmiştir.
Ankara Medipol Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 309,82654
Ankara Medipol Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 770.51
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209210016
ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: Ağız ve Diş Sağlığı
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 309,82654
Başarı Sıralaması: 770.51
Kontenjan 2022 – 2023 : 48+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-48
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 297,12768
Başarı Sıralaması: 832.017
Kontenjan 2022: 43+0
Yerleşen 2022: Doldu-43
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 250.97602
Başarı Sıralaması: 782308
Kontenjan 2021: 33+0
Yerleşen 2021: Doldu-33