2024 Ankara Medipol Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 209210016 %50 İndirimli

209210016 | Ankara Medipol Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Medipol Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Medipol Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 209210016 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Medipol Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 209210016 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Medipol Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Medipol Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü kontenjanı 48+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Bölümüne Doldu-48 kişi yerleşmiştir.

Ankara Medipol Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 309,82654

Ankara Medipol Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 770.51

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209210016

ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Ağız ve Diş Sağlığı

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 309,82654

Başarı Sıralaması: 770.51

Kontenjan 2022 – 2023 : 48+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-48

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,12768

Başarı Sıralaması:  832.017

Kontenjan 2022:  43+0

Yerleşen 2022:  Doldu-43

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250.97602

Başarı Sıralaması:  782308

Kontenjan 2021:  33+0

Yerleşen 2021:  Doldu-33

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