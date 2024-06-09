2024 Ankara Medipol Üni. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 209210083

Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Medipol Üni. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 209210083

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi   Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi   İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü tercih kod numarası 209210083 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü kontenjanı 9+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü Taban Puanı: 375,39694

Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 11

Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü Başarı Sıralaması: 92.103

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209210083   

ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 375,39694

Başarı Sıralaması: 92.103

Kontenjan 2023 – 2024 : 9+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 11

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 374,65116

Başarı Sıralaması:  109.537

Kontenjan 2022:  9+0

Yerleşen 2022: 9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 313,55598

Başarı Sıralaması :  115.394

Kontenjan 2021 :  9+0

Yerleşen 2021 : 9

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 352,00951

Başarı Sıralaması:  127

Kontenjan 2020 :  9+0

Yerleşen 2020 : 9

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Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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