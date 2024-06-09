2024 Ankara Medipol Üni. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 209210084

Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Medipol Üni. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 209210084

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi   Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi   İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü tercih kod numarası 209210084 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü kontenjanı 59+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.

Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü Taban Puanı: 326,44317

Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 59

Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü Başarı Sıralaması: 256.691

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209210084   

ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 326,44317

Başarı Sıralaması: 256.691

Kontenjan 2023 – 2024 : 59+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 59

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,30735

Başarı Sıralaması:  284.191

Kontenjan 2022:  51+0

Yerleşen 2022: 51

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 259,60893

Başarı Sıralaması :  321.069

Kontenjan 2021 :  51+0

Yerleşen 2021 : 51

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279,77977

Başarı Sıralaması:  388

Kontenjan 2020 :  51+0

Yerleşen 2020 : 51

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Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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