2024 Ankara Medipol Üni. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 209210020 %50 İndirimli

209210020 | Ankara Medipol Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Medipol Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Medipol Üni. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 209210020 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Medipol Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 209210020 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Medipol Üniversitesi   Biyomedikal Cihaz Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Medipol Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Biyomedikal Cihaz Teknolojisi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomedikal Cihaz Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 49+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

Ankara Medipol Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 263,22112

Ankara Medipol Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.395.712

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209210020

ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 263,22112

Başarı Sıralaması: 1.395.712

Kontenjan 2022 – 2023 : 49+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,90077

Başarı Sıralaması:  1.341.041

Kontenjan 2022:  43+0

Yerleşen 2022:  Doldu-43

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198.06598

Başarı Sıralaması:  1482650

Kontenjan 2021:  33+0

Yerleşen 2021:  Doldu-33

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