2024 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 111710475

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 111710475 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye Bölümü kontenjanı 110+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Maliye Bölümüne 113 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 331,67531

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 113

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Bölümü Başarı Sıralaması: 232.205

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111710475

ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 331,67531

Başarı Sıralaması: 232.205

Kontenjan 2023 – 2024 : 110+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 113

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 327,85958

Başarı Sıralaması: 258.798

Kontenjan 2022: 110+3

Yerleşen 2022: 113

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 271,76303

Başarı Sıralaması : 257.444

Kontenjan 2021 : 110+3

Yerleşen 2021 : 113

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 323,49665

Başarı Sıralaması: 205

Kontenjan 2020 : 110+3

Yerleşen 2020 : 113

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.