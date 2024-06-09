2024 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 111712126

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 111712126 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 357,35601

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İşletme Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 138.392

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111712126

ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 357,35601

Başarı Sıralaması: 138.392

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 351,65054

Başarı Sıralaması: 171.216

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 292,04821

Başarı Sıralaması : 176.384

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 339,39719

Başarı Sıralaması: 159

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.