2024 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 111710448

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 111710448 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 140+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İktisat Bölümüne 146 kişi yerleşmiştir.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 328,54923
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 146
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 246.546
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111710448
ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 328,54923
Başarı Sıralaması: 246.546
Kontenjan 2023 – 2024 : 140+4+0+4+0
Yerleşen 2023 – 2024: 146
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 321,21900
Başarı Sıralaması: 289.37
Kontenjan 2022: 140+4
Yerleşen 2022: 144
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 261,81217
Başarı Sıralaması : 308.577
Kontenjan 2021 : 140+4
Yerleşen 2021 : 144
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 306,36668
Başarı Sıralaması: 266
Kontenjan 2020 : 140+4
Yerleşen 2020 : 144
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.