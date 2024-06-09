2024 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 111710412

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 111710412 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 300+8+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 308 kişi yerleşmiştir.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 450,06356
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 308
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 6.38
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111710412
ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 450,06356
Başarı Sıralaması: 6.38
Kontenjan 2023 – 2024 : 300+8+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 308
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 442,30434
Başarı Sıralaması: 11.196
Kontenjan 2022: 420+11
Yerleşen 2022: 431
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 386,29847
Başarı Sıralaması : 14.341
Kontenjan 2021 : 420+11
Yerleşen 2021 : 431
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 443,73540
Başarı Sıralaması: 7.86
Kontenjan 2020 : 420+11
Yerleşen 2020 : 431
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.