2024 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111711755

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fotoğraf ve Video bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Video Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü tercih kod numarası 111711755 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fotoğraf ve Video Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Fotoğraf ve Video Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü Taban Puanı: 329,42070

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü Başarı Sıralaması: 184.553

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111711755

ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 329,42070

Başarı Sıralaması: 184.553

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 324,10345

Başarı Sıralaması: 210.264

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 272,47872

Başarı Sıralaması : 219.098

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 315,39850

Başarı Sıralaması: 154

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 52

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.