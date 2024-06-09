2024 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111712277

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111712277

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.)  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi   Sanat ve Tasarım Fakültesi   Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.)  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.)  Bölümü tercih kod numarası 111712277 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.)  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.)  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.)  Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.)  Bölümü kontenjanı 7+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.)  Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.)  Bölümü Taban Puanı: 222,65547

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.)  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 9

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.)  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.248.033

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111712277   

ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 222,65547

Başarı Sıralaması: 1.248.033

Kontenjan 2023 – 2024 : 7+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,88693

Başarı Sıralaması:  1.034.916

Kontenjan 2022:  7+1

Yerleşen 2022: 8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  7+1

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220,03378

Başarı Sıralaması:  873

Kontenjan 2020 :  6+1

Yerleşen 2020 : 7

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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.)  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.)  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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