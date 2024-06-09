2024 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Tapu Kadastro Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111711667

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksekokulu Tapu Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü tercih kod numarası 111711667 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü , Tapu Kadastro Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tapu Kadastro Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tapu Kadastro Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü Taban Puanı: 320,25093
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü Başarı Sıralaması: 287.994
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111711667
ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
FAKÜLTE: Tapu Kadastro Yüksekokulu
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 320,25093
Başarı Sıralaması: 287.994
Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 323,81297
Başarı Sıralaması: 277.14
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: 62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 267,53991
Başarı Sıralaması : 278.244
Kontenjan 2021 : 60+2
Yerleşen 2021 : 62
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 315,84953
Başarı Sıralaması: 231
Kontenjan 2020 : 60+2
Yerleşen 2020 : 62
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.