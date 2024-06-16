2024 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 111751066 Ücretsiz

111751066 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 111751066 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 111751066 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri   Bölümü   Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 289,92354

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.009.187

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111751066

ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 289,92354

Başarı Sıralaması: 1.009.187

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 286,86346

Başarı Sıralaması:  953.078

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231.88995

Başarı Sıralaması:  1007731

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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