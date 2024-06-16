2024 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 111750941 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 111750941 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 279,59384

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.150.275

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111750941

ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Radyo ve Televizyon Programcılığı

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 279,59384

Başarı Sıralaması: 1.150.275

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,81032

Başarı Sıralaması: 1.099.511

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224.02795

Başarı Sıralaması: 1109105

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72