2024 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111711764

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 111711764 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 265,33369

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 713.989

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111711764

ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 265,33369

Başarı Sıralaması: 713.989

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,15544

Başarı Sıralaması: 781.066

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,99450

Başarı Sıralaması: 712

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 52

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.