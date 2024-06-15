2024 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111712241

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 111712241 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 10+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 260,77684

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 12

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 695.94

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111712241

ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 260,77684

Başarı Sıralaması: 695.94

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 12

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,79991

Başarı Sıralaması: 399.307

Kontenjan 2022: 10+1

Yerleşen 2022: 11

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 255,73310

Başarı Sıralaması : 311.668

Kontenjan 2021 : 6+1

Yerleşen 2021 : 7

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,90781

Başarı Sıralaması: 288

Kontenjan 2020 : 6+1

Yerleşen 2020 : 7

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.