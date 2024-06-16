2024 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Giyim Üretim Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 111750986 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 111750986 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Giyim Üretim Teknolojisi Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 248,67549

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.637.309

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111750986

ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Giyim Üretim Teknolojisi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 248,67549

Başarı Sıralaması: 1.637.309

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,96792

Başarı Sıralaması: 1.626.977

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1622650

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-41