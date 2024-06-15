2024 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111712223

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 111712223 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) Bölümüne 22 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 185,80606

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 22

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.460.498

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111712223

ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 185,80606

Başarı Sıralaması: 1.460.498

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 182,26826

Başarı Sıralaması: 1.451.788

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 234,53865

Başarı Sıralaması : 464.947

Kontenjan 2021 : 16+1

Yerleşen 2021 : 17

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216,53796

Başarı Sıralaması: 763

Kontenjan 2020 : 16+1

Yerleşen 2020 : 17

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.