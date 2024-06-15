2024 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. El Sanatları Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 111790315

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları Bölümü tercih kod numarası 111790315 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin El Sanatları Bölümü kontenjanı 24+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında El Sanatları Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları Bölümü Taban Puanı: 319,81526

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 26

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları Bölümü Başarı Sıralaması: 230.005

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111790315

ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 319,81526

Başarı Sıralaması: 230.005

Kontenjan 2023 – 2024 : 24+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 26

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 313,66710

Başarı Sıralaması: 265.804

Kontenjan 2022: 24+1

Yerleşen 2022: 25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 250,21811

Başarı Sıralaması : 347.821

Kontenjan 2021 : 24+1

Yerleşen 2021 : 25

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,94077

Başarı Sıralaması: 343

Kontenjan 2020 : 24+1

Yerleşen 2020 : 25

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.