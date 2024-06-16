2024 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 111790323 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 111790323 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 310,51250

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 763.195

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111790323

ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 310,51250

Başarı Sıralaması: 763.195

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,57732

Başarı Sıralaması: 701.745

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256.42496

Başarı Sıralaması: 719133

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52