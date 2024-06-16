2024 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Basım ve Yayım Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 111790324 Ücretsiz

111790324 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Basım ve Yayım Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 111790324 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 111790324 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi   Basım ve Yayım Teknolojileri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Basım ve Yayım Teknolojileri   Bölümü   Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Basım ve Yayım Teknolojileri   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 264,98824

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.367.970

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111790324

ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Basım ve Yayım Teknolojileri

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 264,98824

Başarı Sıralaması: 1.367.970

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,51695

Başarı Sıralaması:  1.266.796

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208.35245

Başarı Sıralaması:  1325653

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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