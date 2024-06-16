2024 Ankara Bilim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 209510173 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Bilim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Bilim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Bilim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 209510173 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Bilim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Bilim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Bilim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-8 kişi yerleşmiştir.
Ankara Bilim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 372,75183
Ankara Bilim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 298.162
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209510173
ÜNİVERSİTE: Ankara Bilim Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 372,75183
Başarı Sıralaması: 298.162
Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-8
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
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Kontenjan 2022: ---
Yerleşen 2022: ---
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
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Kontenjan 2021: ---
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