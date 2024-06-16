2024 Ankara Bilim Üni. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 209510243 %50 İndirimli

209510243 | Ankara Bilim Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Bilim Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Bilim Üni. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 209510243 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Bilim Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Bilim Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Bilim Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü tercih kod numarası 209510243 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Bilim Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Bilim Üniversitesi   Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Bilim Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon   Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümüne Doldu-34 kişi yerleşmiştir.

Ankara Bilim Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Puanı: 240,99385

Ankara Bilim Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.773.049

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209510243

ÜNİVERSİTE: Ankara Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 240,99385

Başarı Sıralaması: 1.773.049

Kontenjan 2022 – 2023 : 34+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-34

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022:  ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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