2024 Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050333 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050333 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yerel Yönetimler (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yerel Yönetimler (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 400+10+0+10+0 kişidir. 2023 yılında Yerel Yönetimler (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-420 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 266,91021
Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.338.185
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101050333
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Yerel Yönetimler (Açıköğretim)
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 266,91021
Başarı Sıralaması: 1.338.185
Kontenjan 2022 – 2023 : 400+10+0+10+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-420
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 263,75620
Başarı Sıralaması: 1.278.781
Kontenjan 2022: 400+10
Yerleşen 2022: Doldu-410
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 212.34716
Başarı Sıralaması: 1267391
Kontenjan 2021: 400+10
Yerleşen 2021: Doldu-410