2024 Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050333 AÖ-Ücretli

101050333 | Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler (Açıköğretim) Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler (Açıköğretim) ( AÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050333 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050333 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi   Yerel Yönetimler (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Yerel Yönetimler (Açıköğretim)   Bölümü   Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yerel Yönetimler (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 400+10+0+10+0 kişidir. 2023 yılında Yerel Yönetimler (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-420 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 266,91021

Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.338.185

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050333

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Yerel Yönetimler (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 266,91021

Başarı Sıralaması: 1.338.185

Kontenjan 2022 – 2023 : 400+10+0+10+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-420

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,75620

Başarı Sıralaması:  1.278.781

Kontenjan 2022:  400+10

Yerleşen 2022:  Doldu-410

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212.34716

Başarı Sıralaması:  1267391

Kontenjan 2021:  400+10

Yerleşen 2021:  Doldu-410

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