2024 Anadolu Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101051279 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101051279 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1900+48+0+48+0 kişidir. 2023 yılında Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1996 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 266,04320

Anadolu Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.351.646

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101051279

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Yaşlı Bakımı (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 266,04320

Başarı Sıralaması: 1.351.646

Kontenjan 2022 – 2023 : 1900+48+0+48+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1996

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249,04144

Başarı Sıralaması: 1.530.294

Kontenjan 2022: 1900+48

Yerleşen 2022: Doldu-1948

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 194.85357

Başarı Sıralaması: 1527657

Kontenjan 2021: 1900+48

Yerleşen 2021: Doldu-1948