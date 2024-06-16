2024 Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101090532 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101090532 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 600+15+0+15+0 kişidir. 2023 yılında Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-630 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 278,98021
Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.158.992
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101090532
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Tarım Teknolojisi (Açıköğretim)
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 278,98021
Başarı Sıralaması: 1.158.992
Kontenjan 2022 – 2023 : 600+15+0+15+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-630
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 273,96101
Başarı Sıralaması: 1.125.563
Kontenjan 2022: 600+15
Yerleşen 2022: Doldu-615
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 222.69315
Başarı Sıralaması: 1126976
Kontenjan 2021: 600+15
Yerleşen 2021: Doldu-615