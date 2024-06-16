2024 Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101090532 AÖ-Ücretli

101090532 | Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) ( AÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101090532 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101090532 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojisi (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi   Tarım Teknolojisi (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Tarım Teknolojisi (Açıköğretim)   Bölümü   Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Teknolojisi (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 600+15+0+15+0 kişidir. 2023 yılında Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-630 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 278,98021

Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.158.992

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101090532

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Tarım Teknolojisi (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 278,98021

Başarı Sıralaması: 1.158.992

Kontenjan 2022 – 2023 : 600+15+0+15+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-630

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,96101

Başarı Sıralaması:  1.125.563

Kontenjan 2022:  600+15

Yerleşen 2022:  Doldu-615

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222.69315

Başarı Sıralaması:  1126976

Kontenjan 2021:  600+15

Yerleşen 2021:  Doldu-615

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