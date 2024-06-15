2024 Anadolu Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101010916

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101010916 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 2400+60+0+60+0 kişidir. 2023 yılında Tarih (Açıköğretim) Bölümüne 2520 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 252,27273
Anadolu Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 2520
Anadolu Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 787.466
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101010916
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim
Taban Puan: 252,27273
Başarı Sıralaması: 787.466
Kontenjan 2023 – 2024 : 2400+60+0+60+0
Yerleşen 2023 – 2024: 2520
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 245,42920
Başarı Sıralaması: 870.365
Kontenjan 2022: 2400+60
Yerleşen 2022: 2460
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 2400+60
Yerleşen 2021 : 1091
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 : 3000+75
Yerleşen 2020 : 2.313
Anadolu Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.