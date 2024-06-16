2024 Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050845 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050845 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 500+13+0+13+0 kişidir. 2023 yılında Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-526 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 280,74430

Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.133.892

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050845

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Yönetimi (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 280,74430

Başarı Sıralaması: 1.133.892

Kontenjan 2022 – 2023 : 500+13+0+13+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-526

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,04275

Başarı Sıralaması: 1.124.337

Kontenjan 2022: 500+13

Yerleşen 2022: Doldu-513

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227.57883

Başarı Sıralaması: 1062108

Kontenjan 2021: 500+13

Yerleşen 2021: Doldu-513