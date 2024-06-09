2024 Anadolu Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101010819

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101010819 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1000+25+0+25+0 kişidir. 2023 yılında Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümüne 1050 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 242,40057

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 1050

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 979.901

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101010819

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 242,40057

Başarı Sıralaması: 979.901

Kontenjan 2023 – 2024 : 1000+25+0+25+0

Yerleşen 2023 – 2024: 1050

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,21852

Başarı Sıralaması: 899.735

Kontenjan 2022: 1000+25

Yerleşen 2022: 1025

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 1000+25

Yerleşen 2021 : 282

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214,56011

Başarı Sıralaması: 932

Kontenjan 2020 : 1000+25

Yerleşen 2020 : 1.025

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.