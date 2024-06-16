2024 Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050572 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050572 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 5700+143+0+143+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-5986 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 255,87242

Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.514.978

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050572

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 255,87242

Başarı Sıralaması: 1.514.978

Kontenjan 2022 – 2023 : 5700+143+0+143+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-5986

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,58948

Başarı Sıralaması: 1.413.752

Kontenjan 2022: 5700+143

Yerleşen 2022: Doldu-5843

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 199.38987

Başarı Sıralaması: 1462697

Kontenjan 2021: 5700+143

Yerleşen 2021: Doldu-5843