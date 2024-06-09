2024 Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101011005

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101011005 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümüne 69 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 323,08582
Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 69
Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 273.473
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101011005
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 323,08582
Başarı Sıralaması: 273.473
Kontenjan 2023 – 2024 : 65+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 69
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 325,80488
Başarı Sıralaması: 268.032
Kontenjan 2022: 65+2
Yerleşen 2022: 67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 277,24516
Başarı Sıralaması : 232.794
Kontenjan 2021 : 65+2
Yerleşen 2021 : 67
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 329,93877
Başarı Sıralaması: 186
Kontenjan 2020 : 60+2
Yerleşen 2020 : 62
Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.