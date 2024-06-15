2024 Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101010361

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü tercih kod numarası 101010361 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü , İletişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sinema ve Televizyon Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sinema ve Televizyon Bölümüne 79 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban Puanı: 367,43202

Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 79

Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Başarı Sıralaması: 66.661

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101010361

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 367,43202

Başarı Sıralaması: 66.661

Kontenjan 2023 – 2024 : 75+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 79

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 370,69826

Başarı Sıralaması: 61.638

Kontenjan 2022: 75+2

Yerleşen 2022: 77

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 319,36011

Başarı Sıralaması : 67.033

Kontenjan 2021 : 75+2

Yerleşen 2021 : 77

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 360,74700

Başarı Sıralaması: 47

Kontenjan 2020 : 75+2

Yerleşen 2020 : 77

Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.