2024 Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101010043

Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101010043

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Sanat Tarihi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi  Bölümü tercih kod numarası 101010043 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi  Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sanat Tarihi  Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sanat Tarihi  Bölümüne 74 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi  Bölümü Taban Puanı: 325,71735

Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 74

Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi  Bölümü Başarı Sıralaması: 201.196

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101010043   

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 325,71735

Başarı Sıralaması: 201.196

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 324,54882

Başarı Sıralaması:  208.1

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 267,12924

Başarı Sıralaması :  246.056

Kontenjan 2021 :  70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 302,63652

Başarı Sıralaması:  203

Kontenjan 2020 :  70+2

Yerleşen 2020 : 72

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Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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