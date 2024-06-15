2024 Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101010043

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü tercih kod numarası 101010043 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sanat Tarihi Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sanat Tarihi Bölümüne 74 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban Puanı: 325,71735
Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 74
Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başarı Sıralaması: 201.196
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101010043
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 325,71735
Başarı Sıralaması: 201.196
Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 74
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 324,54882
Başarı Sıralaması: 208.1
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: 72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 267,12924
Başarı Sıralaması : 246.056
Kontenjan 2021 : 70+2
Yerleşen 2021 : 72
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 302,63652
Başarı Sıralaması: 203
Kontenjan 2020 : 70+2
Yerleşen 2020 : 72
Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.