2024 Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101010907

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 101010907 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Rus Dili ve Edebiyatı Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 396,39202

Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 29.811

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101010907

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 396,39202

Başarı Sıralaması: 29.811

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 381,68056

Başarı Sıralaması: 30.385

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 356,90430

Başarı Sıralaması : 25.253

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 373,15076

Başarı Sıralaması: 23.2

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.