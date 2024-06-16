2024 Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050872 AÖ-Ücretli

101050872 | Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim (Açıköğretim) Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim (Açıköğretim) ( AÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050872 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050872 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi   Medya ve İletişim (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Medya ve İletişim (Açıköğretim)   Bölümü   Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve İletişim (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 500+13+0+13+0 kişidir. 2023 yılında Medya ve İletişim (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-526 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 263,36058

Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.393.557

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050872

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Medya ve İletişim (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 263,36058

Başarı Sıralaması: 1.393.557

Kontenjan 2022 – 2023 : 500+13+0+13+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-526

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,11624

Başarı Sıralaması:  1.321.132

Kontenjan 2022:  500+13

Yerleşen 2022:  Doldu-513

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206.54404

Başarı Sıralaması:  1352943

Kontenjan 2021:  500+13

Yerleşen 2021:  Doldu-513

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