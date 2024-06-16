2024 Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050872 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050872 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Medya ve İletişim (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve İletişim (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 500+13+0+13+0 kişidir. 2023 yılında Medya ve İletişim (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-526 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 263,36058
Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.393.557
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101050872
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Medya ve İletişim (Açıköğretim)
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 263,36058
Başarı Sıralaması: 1.393.557
Kontenjan 2022 – 2023 : 500+13+0+13+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-526
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 261,11624
Başarı Sıralaması: 1.321.132
Kontenjan 2022: 500+13
Yerleşen 2022: Doldu-513
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 206.54404
Başarı Sıralaması: 1352943
Kontenjan 2021: 500+13
Yerleşen 2021: Doldu-513